"Такое в Германии сложно представить": что поразило немцев в Эстонии

В программе также говорилось об дигитализации на рубеже веков эстонских школ, до которой Германии спустя 23 года еще очень далеко. Даже посещение учреждения занимает в Германии в среднем 2,5 часа, в то время как в Эстонии все операции, кроме брака, развода и продажи недвижимости, можно совершить с помощью ID-карты.

Проживающий в Таллинне немецкий дигиэксперт Флориан Хартлеб прокатил ведущую Рефие Эллек на беспилотном автобусе. Они также посетили старейшую в Европе, расположенную в Старом городе Таллинна Ратушную аптеку, где удалось познакомиться с покупкой лекарств по дигитальному рецепту. Познакомились и с порталом Eesti.ee.

"Здесь все настолько прозрачно, что я сразу вижу, не получил ли доступ к моим данным кто-то, кто не должен был иметь доступ", - опроверг Хартлеб сомнения относительно рисков безопасности портала Eesti.ee.

"Я действительно считаю, что в 21 веке безопасная дигитальная идентификация должна быть правом человека. Это нужно всем и сейчас", - сказал Линнар Вийк в заключительной части передачи, как раз перед тем, как зрителей познакомили с роботами-курьерами Starship.

Хартлеб выразил надежду, что Германия когда-нибудь достигнет дигитальной революции, но, по словам ведущей Рефие Эллек, это пока сложно представить.