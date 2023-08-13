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"Такое в Германии сложно представить": что поразило немцев в Эстонии

rus.postimees.ee BNS
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Mobiil-ID.
Mobiil-ID. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В субботу, 12 августа, на немецком общественном телеканале ZDF была показана получасовая программа "План Б", в последней трети которой были представлены дигитальные решения Эстонии, сообщает Rus.Postimees.

Ведущая Рефие Эллек отправилась собирать материал для "Плана Б" в Таллинн, где уже нашли применение многие решения, которые в Германии все еще находятся на стадии идеи. Среди прочего, поговорили с инфотехнологом и визионером в области IT Линнаром Вийком.

"Стоять в очереди часами или неделями ждать приема в какое-нибудь учреждение - обычное дело в Германии. Ничего подобного в Эстонии больше не происходит.

Эта североевропейская страна является одним из пионеров дигитализации в сфере обслуживания граждан, и почти все административные задачи там можно выполнять онлайн, - пишет ZDF в анонсе к программе. - Линнар Вийк помогал формировать этот процесс с 1990-х годов. Вийк считает, что дигитализация - это право человека, и вместо того, чтобы сидеть в очереди, человек должен заниматься приятными вещами".

"Эстонцы, вероятно, единственные в мире, кто заполняет налоговую декларацию с улыбкой - просто потому, что это так быстро", - сказал Вийк ZDF.

Он также сказал, что последний раз ставил свою подпись на бумаге и получал бумажный рецепт от врача двадцать лет назад.

В программе также говорилось об дигитализации на рубеже веков эстонских школ, до которой Германии спустя 23 года еще очень далеко. Даже посещение учреждения занимает в Германии в среднем 2,5 часа, в то время как в Эстонии все операции, кроме брака, развода и продажи недвижимости, можно совершить с помощью ID-карты.

Проживающий в Таллинне немецкий дигиэксперт Флориан Хартлеб прокатил ведущую Рефие Эллек на беспилотном автобусе. Они также посетили старейшую в Европе, расположенную в Старом городе Таллинна Ратушную аптеку, где удалось познакомиться с покупкой лекарств по дигитальному рецепту. Познакомились и с порталом Eesti.ee.

"Здесь все настолько прозрачно, что я сразу вижу, не получил ли доступ к моим данным кто-то, кто не должен был иметь доступ", - опроверг Хартлеб сомнения относительно рисков безопасности портала Eesti.ee.

"Я действительно считаю, что в 21 веке безопасная дигитальная идентификация должна быть правом человека. Это нужно всем и сейчас", - сказал Линнар Вийк в заключительной части передачи, как раз перед тем, как зрителей познакомили с роботами-курьерами Starship.

Хартлеб выразил надежду, что Германия когда-нибудь достигнет дигитальной революции, но, по словам ведущей Рефие Эллек, это пока сложно представить.

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