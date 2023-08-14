Фото ⟩ На третий день фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" звучали оперная музыка и джаз

Галерея: Третий день фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте"

На традиционном авторском кон-церте Инесе Галанте Viva amore вместе с музой и патронессой фестиваля выступили украинский бас Александр Цимбалюк, исполнявший яркие роли на сценах самых знаменитых оперных домов мира, и солист Национальной оперы и балета Артем Сафронов, за фортепиано - Даумантс Лиепиньш. А на вечернем концерте Viva Italia публику привел в восторг итальянский джазовый исполнитель Рафаэль Гуалацци.

Фото: Пресс-фото/Иева Макаре

Украинский бас Александр Цимбалюк, которого обычно можно видеть на сценах миланской Ла Скала и нью-йоркской Метрополитен-оперы, в субботу, в концерт-ном зале "Дзинтари" исполнил знаменитейшие оперные арии, а также вместе с Инесе Галанте – дуэт Дона Жуана и Церлины из оперы Вольфганга Амадея Мо-царта "Дон Жуан". Солист ЛНОБ, тенор Артем Сафронов наряду с сольными но-мерами исполнил на концерте вместе с Инесе Галанте дуэт из оперы "Травиата" Джузеппе Верди.

Фото: Пресс-фото/Иева Макаре

А сама знаменитая оперная дива Инесе Галанте исполнила для своих преданных слушателей как оперные арии, так и знаменитое произведение Ave, Maria Джулио Качини. Концерт в Малом зале завершился "Застольной песней" из оперы "Травиата" Дж. Верди. В амплуа концертмейстера артистов сопро-вождал пианист Даумантс Лиепиньш. Украсило концерт участие молодых и та-лантливых музыкантов - скрипачки Эмилия Букши и пианистки Сандии Леи.

Фото: Пресс-фото/Иева Макаре

Выступлением юного дарования - четырнадцатилетнего гитариста Матвея Тришкина, открылся вечерний концерт субботнего дня Viva Italia, главной звездой которого был итальянский джазовый исполнитель Рафаэль Гуалацци. На концерте прозвучали его самые знаменитые композиции.

Фестиваль завершился вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен".