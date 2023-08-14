Кирсонс: Мы в Беларуси хорошо заработали, но больше я туда не поеду

Кирсонс рассказал, что он помогал открыть первый ресторан в Беларуси в 2004 году. С его слов, заказ контролировал сам Александр Лукашенко, но Кирсонс общался только с главой его канцелярии.

Согласно заказу нужно было открыть Lido по типу комплекса на улице Краста в Риге.

"Мне сказали выбрать место, где мы хотим сделать Lido. (…) И мы сделали проект, мы получили деньги (…), хорошие финансовые ресурсы оттуда. Мы сделали, до сих пор он работал. Первые 2-3 года он работал как мы устроили, по технологии, потом, естественно, там все поменялось. Он там есть, примерное, скажем, Lido, но не более. (…) Мы заработали деньги, сегодня пусть работают как хотят. Это их дело", - приводит слова Кирсонса RUS LSM. Предприниматель добавил, что, пока в Беларуси и РФ не изменится политическая ситуация, желания ехать туда нет.

Кирсонс рассказал, что за 35 лет существования Lido многое поменялось, в настоящее время, в частности, намного больше денег уходит на оплату налогов и счетов. Он призвал к изменениям в налоговой системе, чтобы бизнес не уходил в теневую экономику.

Полная запись эфира с Гунарсом Кирсонсом: