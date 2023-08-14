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Видео ⟩ Зеленский подтвердил, что атака на Крымский мост была ответом на преступления России

rus.tvnet.lv
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Крымский мост
Крымский мост Фото: AP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в воскресенье подтвердил, что произошедшая в субботу попытка удара по Крымскому мосту была ответом Украины на совершенные Россией преступления, пишет "Медуза".

"Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только - все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа", - заявил Зеленский.

Напомним, в субботу представители России заявили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать мост, однако взрывы на мосту произошли в результате работы систем ПВО. Министерство обороны РФ заявило, что днем 12 августа российские силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант.

По информации министерства, ракеты были перехвачены, разрушений нет.

Удары по Крымскому мосту, который россияне используют для сообщения с украинским полуостровом, осуществлялись уже не один раз.

Так, 8 октября прошлого года взорвалась железнодорожная часть моста, а 17 июля была уничтожена часть автотранспортной полосы. Служба безопасности Украины (СБУ) и Совет безопасности Украины признали, что за обоими инцидентами стоит СБУ.

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