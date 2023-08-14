Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в воскресенье подтвердил, что произошедшая в субботу попытка удара по Крымскому мосту была ответом Украины на совершенные Россией преступления, пишет "Медуза".
Видео ⟩ Зеленский подтвердил, что атака на Крымский мост была ответом на преступления России
"Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только - все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа", - заявил Зеленский.
🤡 Air defense forces shot down 2 enemy missiles near the Kerch Strait, the Crimean bridge is not damaged, the occupier Aksyonov said. pic.twitter.com/7rJgCP7UVa— Slava Ukraini 🇺🇦 Making Spaces Great Again 🛸 (@Heroiam_Slava) August 12, 2023
Напомним, в субботу представители России заявили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать мост, однако взрывы на мосту произошли в результате работы систем ПВО. Министерство обороны РФ заявило, что днем 12 августа российские силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант.
По информации министерства, ракеты были перехвачены, разрушений нет.
Удары по Крымскому мосту, который россияне используют для сообщения с украинским полуостровом, осуществлялись уже не один раз.
Так, 8 октября прошлого года взорвалась железнодорожная часть моста, а 17 июля была уничтожена часть автотранспортной полосы. Служба безопасности Украины (СБУ) и Совет безопасности Украины признали, что за обоими инцидентами стоит СБУ.
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