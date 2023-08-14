Рубль падает в бездну: Центробанк РФ созвал экстренное совещание

Как сообщалось, стоимость российского рубля по отношению к доллару США в понедельник упала до самого низкого уровня с 23 марта прошлого года, когда прошел месяц после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, и превысила 100 рублей за доллар США.

С начала года стоимость рубля по отношению к доллару снизилась примерно на 30%.

Последствия развязанной Россией войны в Украине все больше сказываются на стоимости национальной валюты РФ. Ограничения западных стран на экспорт российской нефти и потолки цен привели к сокращению экспортных доходов России.

Как сообщалось, ЦБ России с минувшего четверга до конца текущего года прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, при этом планирует продолжить продажу иностранной валюты с учетом стремительного падения курса рубля.

На предыдущем заседании 21 июля центральный банк повысил ставку на 100 базисных пунктов до 8,5%. Это было первое повышение ставок с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.