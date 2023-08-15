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Дом убитого адвоката Ребенока продан за 410 тысяч евро

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Павел Ребенок
Павел Ребенок Фото: Zane Bitere/LETA

В сентябре будет три года со дня убийства адвоката Павла Ребенока в собственном доме в Лангстини. Сейчас же стало известно, что его дом купил некий предприниматель из Гулбене. 

На этой неделе журнал Privātā Dzīve сообщил, что владельцем недвижимости стал предприниматель из Гулбене, который работает в сфере обработки дерева и розничной торговли. 

Дом и 0,1602 га земли в Лангстини у SIA Verdorff он приобрел чуть более чем за 410 000 евро. 

Как сообщалось, дом общей площадью 308,25 кв. м с земельным участком в 0,1602 га продавался за 460 тысяч евро.

Напомним, адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября 2020 года у себя в доме, а его партнер Ингус Баландин получил ранения.

Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката в Лангстини, взломав дверь, и избили Ребенока и находившегося в доме Баландина. С места преступления они вынесли дорогие наручные часы и ювелирные изделия.

Больше читайте в журнале Privātā Dzīve от 15 августа!

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