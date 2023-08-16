Видео ⟩ Российский министр попросил убежища в США. Теперь он работает водителем грузовика

Издание обратило внимание на видео на YouTube-канале "Новые американцы", один из героев которого рассказывает, что был министром в России, но эмигрировал в США.

С помощью программы распознавания лиц журналистам удалось выяснить, что герой видео - 48-летний Шаронов. В разговоре с RTVI экс-министр подтвердил, что на записи именно он.

"Я стал получать сигналы, что мне небезопасно оставаться в России, а когда в октябре 2022-го пришли из военкомата вручить повестку по моему адресу регистрации, мне уже ничего не оставалось делать. Хотя я по возрасту, в принципе, не то, чтобы подходил", - сказал Шаронов RTVI.

Видео: Сюжет YouTube-канала "Новые американцы" про Дениса Шаронова

"Мне ничего не оставалось делать, как покинуть страну", - добавил он.

Шаронов решил уехать в государство, которое не экстрадирует людей в Россию. "А единственное место, как мне кажется, откуда нет выдачи [в Россию], где тебя не могут как-то подставить и депортировать - это США, поэтому я оказался здесь и запросил политическое убежище", - пояснил экс-министр.

Шаронов, по его словам, потерял должность министра после конфликта с главой региона Владимиром Уйбой, а в октябре 2022 года получил повестку из военкомата. В США Шаронов работает водителем грузовика, а в будущем рассчитывает найти работу в сфере сельского хозяйства.

Экс-министр рассказал, что в РФ дважды подвергался уголовному преследованию, оба раза был оправдан и реабилитирован. Оба дела Шаронов называет "сфабрикованными" и "незаконными".

Бывший чиновник занимал должность министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми больше года - с декабря 2020 года по январь 2022 года.