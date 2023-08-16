ВСУ освободили село Урожайное под Донецком

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", - написала Маляр в своем Telegram-канале. В понедельник она сообщала, что ВСУ добились "определенных успехов" в Урожайном.

Важность Урожайного

В селе располагался укрепрайон российских военных на берегу реки Мокрые Ялы. Украинские военные начали штурм Урожайного в августе. В конце прошлой недели New York Times со ссылкой на аналитиков, украинских чиновников и военных блогеров РФ, писала, что ВСУ закрепились в районе разрушенного села Старомайорское и продвигаются к Урожайному.

Таже издание отмечало, что если ВСУ смогут прорваться через село, то окажутся в 80 км от захваченных РФ Бердянска и Мариуполя.

Более ранние сообщения о том, что армия РФ покинула Урожайное, не подтверждались, на тот момент там еще продолжались бои. Российское Минобороны в последние дни заявляло об ударах авиации по "местам скопления живой силы и техники ВСУ" в районах Старомайорского и Урожайного, а также совхоза "Октябрь".

Контрнаступление ВСУ на захваченные Россией территории началось в начале лета.