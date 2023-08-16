LTV: Кариньш сообщил "Новому Единству" об отставке за 40 минут до официального заявления

Объявляя о своей отставке, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") стоял рядом с членами своей партии - Силиней и Ашераденсом, но ни один из них не прокомментировал, кто станет его преемником. За день до официального решения партии оба политика также были сдержаны в комментариях.

Силиня отметила, что сейчас для "Нового Единства" важно сформировать правительство, а Ашераденс сказал, что прислушается к мнению коллег. По имеющейся у LTV информации, премьер-министр сообщил партии о своей отставке за 40 минут до официального заявления и в беседе с ее членами упомянул о пригодности Силини на пост премьера.

"Мы - одна команда. Такую работу можно делать только в команде. Мы поддерживали премьер-министра и должны будем принимать решения вместе", - сказала Силиня. Она пришла в политику в составе Партии реформ Валдиса Затлерса, а позже вместе с другими членами партии присоединилась к "Единству".

Силиня была парламентским секретарем Министерства внутренних дел, а еще в течение четырех лет - парламентским секретарем премьер-министра Кариньша.