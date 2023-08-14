Кариньш уходит в отставку: что говорят политики

В понедельник, 14 августа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил об отставке. RUS TVNET собирает высказывания об этом политиков и политологов.
Президент Эдгар Ринкевич
Ринкевич после встречи с Кариньшем в четверг, 17 августа, начнет политические консультации со всеми парламентскими фракциями и ожидает от политиков на переговорах о формировании нового правительства план первоочередных задач, заявил агентству LЕТА советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис.
После этой встречи президент начнет политические консультации со всеми представленными в Сейме партиями.
Политолог Янис Икстенс
По словам декана факультета социальных наук Латвийского университета, политолога Яниса Икстенса, достаточно много воспоминаний о Кариньше в качестве премьер-министра будет связано с пандемией Covid-19, и вряд ли эти воспоминания будут положительными, как и нынешние "мучения" власти. Кариньш заявил, что тонко справлялся с разного рода кризисами, и, похоже, он считает, что это не было оценено по достоинству, указал политолог. Однако антикризисное управление оставило впечатление небрежности, поэтому Икстенс считает, что Кариньша, скорее, запомнят как нерешительного премьера, нерешительного политика, что лично для него может стать большой проблемой.
Икстенс отметил, что за то время, пока Кариньш руководил правительством, стране был нанесен ущерб, что видно по различным показателям развития.
Говоря о кандидатуре нового премьер-министра, Икстенc сказал, что сначала следует уточнить, будет ли это представитель "Нового Единства" (НЕ) или другой партии. По словам политолога, было бы "интересно попробовать кого-то еще" вне НЕ. А именно он очень хотел бы посмотреть, согласится ли на "такое упражнение" Пиленс.
Министр транспорта Янис Витенбергс
"Сегодняшнее заявление естественно, к этому все шло. К такой ситуации привели хаотичные действия по оплате голосов на президентских выборах как Союза зеленых и крестьян (СЗК), так и для "Прогрессивных"", - сказал министр транспорта Янис Витенбергс (Нацобъединение - НО).
Министр признал, что в последние месяцы ему было трудно понять послания и цели Кариньша и партии, которую он представляет. Витенбергс считает, что по сравнению с предыдущей коалицией эта была более успешной и более коллегиальной, но после президентских выборов риторика Кариньша изменилась.
"Сразу после президентских выборов прозвучало заявление Кариньша об отсутствии динамики и работы, которая уже была намечена в декларации. Никто не сомневается, что это важные вещи, и все готовы работать, но началась турбулентность и общение стало хаотичным", - сказал Витенбергс.
По его словам, формирование нового правительства нужно начинать с нуля или с того положения, в котором оно находилось после выборов в Сейм. При этом НО также готово к политическим переговорам, и у партии есть свои амбиции, указал политик.
Комментируя работу Кариньша до сих пор, Витенбергс признал, что правительство работало в сложных условиях, на которые повлияли пандемия Covid-19, война, начатая Россией в Украине, а также рост цен на энергоносители, поэтому сотрудничество с премьер-министром было разнообразным - временами коллегиальным и поддерживающим, а иногда непонятным. Министр сказал, что, по его мнению, Кариньшу иногда не хватало лидерства и способности критически относиться к собственной работе. В качестве примера Витенбергс привел риторику премьера по поводу тарифов на электроэнергию, которые были приняты Кабмином во главе с самим Кариньшем, но через некоторое время премьер призвал их пересмотреть и изменить.
Председатель правления СЗК Виктор Валайнис
Необходимо продолжать переговоры о создании новой коалиции, заявил после объявления об отставке Кариньша Виктор Валайнис. По его мнению, этот шаг Кариньша логичен, так как нынешнее правительство зашло в тупик.
В нынешней политической ситуации для "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" ничего не меняется. Политические консультации уже состоялись, и их необходимо продолжать, сказал Валайнис.
Он считает, что "Новое Единство" как крупнейшая фракция в Сейме должно выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, а упомянутым политическим силам следует продолжить политические консультации и начать интенсивную работу с новым кандидатом в премьеры над декларацией правительства.
"Новое Единство" - не та партия, в которой политические установки меняются при смене одного человека. Главное - договориться о задачах, сказал Валайнис.
Объявляя о своей отставке, Кариньш заявил, что для развития страны важны многие факторы, но в первую очередь - сильное и динамичное правительство, способное принимать сложные решения. По словам премьер-министра, после долгих переговоров стало ясно, что "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение делают все возможное, чтобы затормозить любые попытки привнести в правительство больше динамизма. Если динамизм не может быть обеспечен нынешним правительством, то необходимо новое, заявил Кариньш.
Он также призвал правление и фракцию "Нового Единства" выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Сам Кариньш на этот пост претендовать не будет.
Отставка Кариньша и нынешнего Кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".
Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.
Как сообщалось, на прошлой неделе премьер начал переговоры о формировании новой коалиции и правительства. В пятницу состоялись переговоры с "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян, которые вместе с "Новым Единством" могут сформировать ядро новой коалиции.
Нынешние партнеры по коалиции ОС и Нацобъединение отказались в пятницу участвовать в переговорах.
Ранее, чтобы добиться более динамичной работы правительства, Кариньш предложил провести ротацию ряда министерских постов, однако ОС и Нацобъединение предложение отклонили, в связи с чем премьер-министр объявил о формировании нового правительства.
Кариньш впервые стал премьером 23 января 2019 года, занимал эту должность на протяжении всего созыва 13-го Сейма, а также был переизбран на нее в 14-м Сейме. Дольше кресло премьера в независимой Латвии занимал лишь Валдис Домбровскис (НЕ).
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