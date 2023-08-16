В жаркий день мать оставила трехлетнюю дочь в машине и ушла в лес за грибами

Сотрудники полиции начали сигналить из своей машины, и мать девочки, услышав это, вышла из леса с грибами в руках и объяснила, что дочь не хотела идти с ней, поэтому ее оставили в машине. С ней был также сын. Услышав это, полицейские объяснили женщине, что на улице температура +29 градусов и машина быстро нагревается.

Женщина рассказала, что включила кондиционер во время движения, поэтому не думала, что припарковав машину, она так быстро прогреется, пока она будет в лесу. К счастью, медицинская помощь девочке не понадобилась.

В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении.

За такое нарушение применяется предупреждение или штраф до 210 евро. О происшествии также проинформированы Сиротский суд и Социальная служба.

Государственная полиция напоминает, что нельзя оставлять детей и животных запертыми в машине в жаркий летний день. Припаркованный на солнце автомобиль создает парниковый эффект – он может нагреваться до температуры +50 градусов, поэтому последствия перегрева для ребенка могут быть летальными.

Государственная полиция призывает очевидцев сообщать о таких случаях по телефону 110.