Аналитик ⟩ Пророссийское прошлое некоторых украинских "экспертов" и случай беженки Быковой

Нужно признать, что этим пользуется множество таких украинцев, кто еще вчера говорил "не все так однозначно", а сегодня "топит за Бандеру"; таким способом они пытаются получить профит для собственного продвижения в новых политических реалиях.

Тем же самым принципом и руководствовалась Анне, полагая, что Эстония - идеальная медиаплощадка, где можно запустить свой проект (подкаст на украинском), сыграв на заполнении украиноязычного вакуума на фоне огромной симпатии эстонской общественности ко всем украинским начинаниям.

Быкову подвела миниатюрность эстонского медиапространства

Единственное, чего Анне не учла, это то, что по сравнению с Украиной эстонское медиаполе - просто крохотное, здесь невозможно остаться незамеченным. И что даже создание новых страничек в социальных сетях (которые ведут свой отсчет с мая 2022 года) не помогут тебе скрыть непривлекательные факты своей биографии.

Здесь мы приходим к тому месту, в котором начинается полемика на следующую тему: является ли сотрудничество до 24.02.2022 с политическими силами и организациями, которые занимались продвижением откровенно антиукраинских нарративов, тем грехом, что делает невозможным развитие политической карьеры личности в новых политических реалиях?

Например, теперь уже бывший шеф Быковой Андрей Шумаков считает, что возникший буллинг не совсем оправдан, ведь, работая на Delfi, ни в одной из своих статей Быкова не допустила и намека на поддержку действий Кремля.