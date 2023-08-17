Правительство официально ушло в отставку; Кариньш подал президенту прошение о демиссии

Срок работы этого правительства был третьим самым коротким в истории Латвии, в то же время Кариньш провел на посту премьер-министра второй по длительности срок среди премьеров.

Второе правительство Кариньша проработало 246 дней - с 14 декабря 2022 года по сегодняшний день, а сам он провел на посту премьера 1668 дней.

В правительственную коалицию входили "Новое Единство", Объединенный список (ОС) и Национальное объединение. На этапе формирования коалиции Кариньш предлагал включить в нее "Прогрессивных", но остальные партнеры были против. Кариньш неоднократно указывал на то, что ОС и Нацобъединение препятствуют принятию решений в правительстве, в то время как эти партии подчеркивали, что коалиция является наилучшей из возможных.