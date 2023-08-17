После скандала с возможным сексуальным домогательством режиссер Ципстс покинул Латвию

Ципстс рассказал изданию Privātā Dzīve, что он с женой Дианой и детьми переехал жить в Испанию. "Сейчас мы живем в невероятно красивом доме с видом на Средиземное море, и я собираюсь реализовать идеи полнометражных фильмов, о которых в Латвии я не смел даже мечтать", - говорит Ципстс.

Как сообщалось, вечером 8 июня в доме режиссера Улдиса Ципстса в Межапарке состоялась вечеринка, в которой принимала участие съемочная группа сериала "От любви до ненависти". Празднество превратилась в кошмар и привело к возбуждению уголовного дела.

17-летняя девушка, участница вечеринки, насколько можно понять, обвинила режиссера Улдиса Ципстса в сексуальных домогательствах (точная формулировка обвинения неизвестна) и подала заявление в полицию. Режиссер Улдис Ципстс категорически отрицает свою вину и также подал заявление в полицию с просьбой расследовать это дело.

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