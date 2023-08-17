Министр юстиции поручила оценить политику уголовных наказаний

Поправки необходимы для защиты жизни, здоровья, неприкосновенности, свободы, чести и достоинства людей, государственной безопасности, а также борьбы со всеми формами насилия, особенно насилием в близких отношениях и семье, преступлениями на почве ненависти, торговлей людьми, преступлениями против половой неприкосновенности, преступлениями в цифровой среде, незаконным пересечением государственной границы и его организацией.

Либиня-Эгнере констатирует, что в демократическом правовом государстве немыслимо, чтобы имущественные преступления влекли за собой более суровые наказания, чем угрозы здоровью, жизни и безопасности человека. В условиях гибридной войны политика уголовных наказаний должна более целенаправленно укреплять национальную безопасность Латвии. Уголовный закон был принят в 1998 году, с тех пор в него внесен ряд дополнений и изменений.

По мнению министра, настало время комплексной оценки, чтобы политика уголовных наказаний отражала шкалу ценностей общества.

Предложения должны быть внесены до 31 октября текущего года.