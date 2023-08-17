Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся

41-летняя американская певица Бритни Спирс и ее третий супруг - 29-летний актер Сэм Асгари - решили развестись.
Как сообщают зарубежные СМИ, Сэм Асгари подал на развод 16 августа этого года, хотя дата развода - 28 июля.
В качестве причины развода актер назвал "непримиримые разногласия" и попросил Бритни оплатить супружеские алименты и гонорары адвокатов.
Ходят слухи, что Бритни Спирс изменяла мужу.
Напомним, Спирс и Асгари поженились 9 июня 2022 года после примерно шести лет знакомства. В апреле прошлого года они объявили, что собираются стать родителями, но у Бритни случился выкидыш.
Это был третий брак Спирс - в 2004 году в Лас-Вегасе она вышла замуж за Джейсона Александра на 55 часов. В том же году Бритни обменялась кольцами с танцором Кевином Федерлайном, от которого у нее двое сыновей.
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