Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся

Как сообщают зарубежные СМИ, Сэм Асгари подал на развод 16 августа этого года, хотя дата развода - 28 июля.

В качестве причины развода актер назвал "непримиримые разногласия" и попросил Бритни оплатить супружеские алименты и гонорары адвокатов.

Ходят слухи, что Бритни Спирс изменяла мужу.

Напомним, Спирс и Асгари поженились 9 июня 2022 года после примерно шести лет знакомства. В апреле прошлого года они объявили, что собираются стать родителями, но у Бритни случился выкидыш.

Это был третий брак Спирс - в 2004 году в Лас-Вегасе она вышла замуж за Джейсона Александра на 55 часов. В том же году Бритни обменялась кольцами с танцором Кевином Федерлайном, от которого у нее двое сыновей.