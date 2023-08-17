ВСУ сообщили, что сбили два российских вертолета

Как сообщают украинские СМИ, вертолет Ка-52 был сбит бойцами 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Вооруженных Сил Украины в районе Работино Запорожской области.

Пресс-служба бригады сообщила, что вертолет был сбит в 7:40 по местному времени. В пресс-службе указали, что это уже восьмой Ка-52, сбитый бригадой.

"Ориентировочно в 7.40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск из ПЗРК – цель уничтожена", – сказано в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что такой же вертолет был сбит и на Бахмутском направлении. Об этом в Telegram сообщил командир Воздушных сил Украины Николай Олещук.