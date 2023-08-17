В Старой Риге закрылся знаменитый ресторан Monterosso

"Мы сердечно прощаемся с нашими дорогими гостями и друзьями ресторана Monterosso. Закрывая эту главу, мы надеемся на новую встречу в будущем. Ваша поддержка и присутствие были душой этого путешествия. Спасибо за то, что вы были частью нашей истории.