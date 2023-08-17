В Старой Риге закрылся знаменитый ресторан Monterosso

Вчера, 16 августа, ресторан итальянской кухни Monterosso, который находится в Старой Риге на улице Вальню, 9, сообщил о своем закрытии.
"Мы сердечно прощаемся с нашими дорогими гостями и друзьями ресторана Monterosso. Закрывая эту главу, мы надеемся на новую встречу в будущем. Ваша поддержка и присутствие были душой этого путешествия. Спасибо за то, что вы были частью нашей истории.
Вчера в Monterosso прошел последний ужин и было выпито последнее шампанское из коллекции 1913 года".
Напомним, ранее ресторан Vincents, основанный легендарным шеф-поваром Мартиньшем Ритиньшем, также сообщил, что закроет свои двери 26 августа этого года.
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