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В Старой Риге закрылся знаменитый ресторан Monterosso

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Фото: facebook/monterossoristorante/

Вчера, 16 августа, ресторан итальянской кухни Monterosso, который находится в Старой Риге на улице Вальню, 9, сообщил о своем закрытии. 

"Мы сердечно прощаемся с нашими дорогими гостями и друзьями ресторана Monterosso. Закрывая эту главу, мы надеемся на новую встречу в будущем. Ваша поддержка и присутствие были душой этого путешествия. Спасибо за то, что вы были частью нашей истории.

Вчера в Monterosso прошел последний ужин и было выпито последнее шампанское из коллекции 1913 года".

Напомним, ранее ресторан Vincents, основанный легендарным шеф-поваром Мартиньшем Ритиньшем, также сообщил, что закроет свои двери 26 августа этого года.

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