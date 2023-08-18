В Эстонии закупят знаки обозначения общественных убежищ

Еще будет закуплено 2500 наклеек с надписью "общественное убежище" и 2500 наклеек с указанием направления, указано в документации по госзакупке Эстонии.

Заявки на участие в тендере принимаются до полудня 1 сентября. Договор заключается на три месяца.

Общественные убежища в первую очередь предназначены для людей, в момент опасности находящихся на городской улице. Общественные убежища будут помечены знаком гражданской обороны. Укрытия могут оказаться необходимы в случае военной или иной угрозы - например, в случае стихийного бедствия, крупного пожара, химической атаки, массовых беспорядков и тому подобного.