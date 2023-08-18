Видео ⟩ В Плявниеках и Пурвциемсе во время грозы затопило подъезды

Видео было опубликовано в Facebook на странице Izdzirdēts Rīgā. Его сняла пользователь Дана Абола-Александрович.

Как видно на кадрах, вода течет по всему подъезду. Более подробной информации в данный момент нет.

Как сообщили RUS TVNET очевидцы, такая же ситуация наблюдается и в Пурвциемсе - затопило подъезды в многоквартирных домах на улице Дзелзавас и Андромедас гатве.

Напомним, из-за сильных ливней вечером в пятницу в Риге остановилось или сильно затруднено движение общественного транспорта.