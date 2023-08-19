Фото ⟩ Грузовик и 21 тонна взрывчатки: СБУ раскрыла детали первого подрыва Крымского моста

"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", - заявил Малюк.

По словам главы СБУ, Украина уже с весны 2022 года рассматривала различные варианты уничтожения Керченского моста. Отправить взрывчатку по железной дороге было невозможно, так как Россия запретила провозить на поездах любые грузы, кроме военных.

Поэтому было решено использовать грузовик. Вначале предполагалось спрятать взрывчатку в бочках с маслом, но от этой идеи отказались.

"Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост", - объясняет глава СБУ. А вариант с бочками такой "незаметности" не гарантировал.

Поэтому Малюк предложил обмотать взрывчатку целлофановой пленкой. Такой груз не должен был вызвать подозрений, поскольку он выглядел абсолютно гражданским.

Вес взрывчатки в тротиловом эквиваленте соответствовал 42 российским "Кинжалам" Фото: Ukrainas Drošības dienests (SBU)

СБУ рассчитала достаточный слой пленки, чтобы спрятать от таможенных сканеров заполненные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники.

СБУ рассчитала слой пленки, чтобы спрятать взрывчатку от таможенных сканеров Фото: Ukrainas Drošības dienests (SBU)

Глава СБУ не раскрыл детали, как именно груз дошел из Украины к месту взрыва. Он лишь указал, что иностранные партнеры в этом не помогали.

Специалистам СБУ также удалось решить другую непростую задачу и обойти российские системы радиоэлектронной борьбы, установленные на въезде на Крымский мост. Специалисты создали технически сложную систему, которая позволила взрыву произойти.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей! Россияне "закрыли" 22 человека - заключили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя делом. Это были обычные российские контрабандисты", - рассказывает Малюк.