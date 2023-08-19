Глава Погранохраны: закрытие границы с Беларусью увеличит риски нелегального пересечения

По его словам, если будут закрыты контроль-пропускные пункты, пограничники установят физические барьеры, а также необходимо будет предусмотреть время, чтобы люди могли вернуться в Латвию или Беларусь.

Он отметил, что полное закрытие границы может привести к остановке движения транспорта. В настоящее время границу ежедневно пересекают сотни автомобилей - грузовых и легковых, и движение достаточно интенсивное.

В то же время, как напомнил Пуятс, с этой недели на охрану границы направлены дополнительные силы пограничников, армии и полиции. Если пункты пропуска будут закрыты, то пограничники, работающие на этих пунктах, могут быть направлены для контроля зеленой границы.

Начальник ГПО выразил обеспокоенность ситуацией на границе, так как давление нелегальной миграции возрастает.

Как сообщалось, 28 августа в Варшаве запланирована встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, на которой будет обсуждаться ситуация на границе с Беларусью. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью, и окончательное решение будет принято в Варшаве.