В ведущего мероприятия во время грозы через микрофон ударила молния

Из-за удара молнии в больницу были доставлены всего три человека: ведущий мероприятия, бармен и еще одна женщина, сообщает Талбергс.

С приближением грозы все посетители были направлены в помещения, чтобы вечер мог продолжаться. Во время грозы звуковую технику уже занесли внутрь. Атмосфера мероприятия была хорошей, но все внимание было обращено на грозу.

В момент несчастья дверь открылась.

"В тот момент, выполняя функции ведущего мероприятия, я взял в руки микрофон. Прозвучал огромный грохот, которого я никогда в жизни не слышал. Я получил удар по руке и в ту же секунду и в пятку", - рассказывает Кристап.

После удара молнии были вызваны медики, и в больницу отвезли трех человек.

Фото: Ekrānuzņēmums/Facebook/Kristaps Tālbergs

Как отмечает Кристап, после такого несчастного случая желательно провести круглосуточный мониторинг сердечной деятельности, а также сделать анализ крови.

Кристап отмечает, что показатели некоторых элементов в крови были немного повышенными, но он чувствует себя очень хорошо.

"Ощутив удар электричества через микрофон, когда он пробегает через все тело, даже еще не понимая, что происходит, я почувствовал себя очень странно, необычно. Вместе со всем грохотом ты понимаешь, что произошло нечто странное.

Между нами говоря, мы не можем сами точно разобраться, было ли это какое-то прямое попадание или разряд был рядом... Четко сказать нельзя".

"Это также ценное напоминание о том, что во время грозы технический персонал, музыканты и ведущие мероприятий должны быть осторожны", - отметил Кристап, добавив, что во время мероприятия вся осторожность была соблюдена.