Гроза обошла Ригу стороной

Согласно метеорологическим данным, вечером в субботу гроза находилась в Алуксне и Цесисе, где наблюдались ливневые дожди. Согласно информации, опубликованной на портале laiki.lv, посвященном погоде, в ближайшие после этого часы масса осадков должна была быть сосредоточена на северо-восточной границе Латвии.

Vidzemē negaiss, Alūksnes pusē lietus līdz rītam https://t.co/SFlahmomG2 — Novadi (@novaduzinas) August 19, 2023

Как сообщалось, в некоторых частях Латвии быстро развиваются грозовые облака, и в стране объявлен желтый уровень опасности, сообщает LVĢMC. Местами ожидаются порывы ветра до 15-19 м/с, сильный дождь с грозой и даже градом. Гроза будет продолжаться до первой половины ночи и до наступления утра достигнет также восточной части страны.

Vietām Latvijā strauji attīstās negaisa mākoņi⚠️ Tiek izsludināts dzeltenais brīdinājums - vietām gaidāms stiprs lietus, vējš brāzmās 15-19 m/s, lokāli krusa.

Pērkona negaiss turpināsies līdz nakts pirmajai pusei, naktī arī gaidāms valsts austrumos. pic.twitter.com/DIJkflsbpt — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 19, 2023

В воскресенье местами ожидаются дожди и грозы. Будет дуть слабый ветер, во время грозы - порывистый. Температура воздуха повысится до +24...+29 градусов, местами на севере страны и на побережье - до +20...+23 градусов.