В Даугавпилсе мужчина пытался разогреть газовый баллон над огнем. Произошел взрыв

Звонок на место происшествия поступил в субботу в 23:00.

В свою очередь, в 12:10 в службу поступила информация о возгорании на балконе третьего этажа пятиэтажного жилого дома в Екабпилисе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что на балконе горят предметы домашнего обихода на площади три квадратных метра.

Из квартиры с помощью спасательных масок были эвакуированы два человека. Указанные лица переданы врачам Службы неотложной медицинской помощи. Из квартир на нижних этажах эвакуировали трех человек.

В течение примерно часа пожарные завершили работу на месте происшествия.

В 15:14 пожарные выехали в Ропажскую волость, где горела крыша двухэтажного жилого дома площадью 150 квадратных метров, первый этаж площадью 100 квадратных метров и второй этаж площадью 50 квадратных метров.

По данным VUGD, работы по тушению осложнялись установленными на крыше солнечными панелями, что усложняло демонтаж кровельного покрытия и доступ к местам горения. По этой причине работы по тушению закончились в половине третьего ночи.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 79 вызовов, из которых 20 - на тушение пожаров, а 45 - на спасательные работы. 14 вызовов оказались ложными.