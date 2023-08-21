В выходные дни утонули шесть человек

В воскресенье спасатели подняли тело утонувшего из Даугавы в Айзкраукле, еще один утонувший был найден в водохранилище Раджу в Екабпилсе.

В субботу VUGD также получила вызов на водохранилище Раджу, где человек ушел купаться и не вышел на берег. Поиски продолжались до наступления темноты, но обнаружить тело погибшего удалось только в воскресенье.

В субботу один утонувший был найден в Даугаве, а еще один - в Болдерайском карьере в Риге.

Также в субботу спасатели получили вызов на озеро Мейрану в Резекненском крае, где, по словам очевидцев, у мужчины во время купания в озере возникли проблемы со здоровьем и он начал тонуть. Находящиеся на озере люди вытащили его на остров, а затем доставили туда и медиков. Прибывшие на место спасатели перевезли тело мужчины с острова на берег озера на лодке.