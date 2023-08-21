Фото ⟩ Виторган, Филиппенко, Галанте и другие на фестивале Jewrmala Fest

14 августа в Юрмале прошел фестиваль культуры Jewrmala Fest. В этом году он приурочен к праздничному событию - пятилетию с момента открытия первой со времен Второй мировой войны синагоги в городе - "Бейт Исраэль" (Beit Israel Synagogue).
Во вторник, 22 августа, в 19:00 летний сезон закроется лекцией художницы, искусствоведа Art Rolana "Гении за чертой оседлости: Сутин, Кикоин, Кремень". В программе: кошерное вино, авторская лекция и презентация, молочный кошерный торт в честь пятилетия Beit Israel Synagogue.
До войны в Юрмале функционировали семь синагог. "Бейт Исраэль" (Beit Israel Synagogue) была открыта в районе Булдури в августе 2018 года бизнесменом, вице-президентом Евроазиатского еврейского конгресса Эммануилом Гриншпуном в память о его отце.
Раввин Юрмалы и Beit Israel Synagogue подчеркивает, что "главные герои фестиваля - люди, которые участвуют в жизни общины: молодое поколение, сениоры, дети, известные личности, гости со всего мира и туристы, приехавшие на курорт".
14 августа в ресторане Laivas состоялось выступление актера Александра Филиппенко,
который поздравил гостей праздника чтением отрывков из произведений Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина, М. Зощенко и Ю. Левитанского.
Ведущим вечера стал модератор раздела "Культура" в цикле встреч "Философия на воде", журналист и литератор Сергей Николаевич.
Галерея: Jewrmala Fest 2023
Напомним, в прошлом году в Юрмале с аншлагом прошло открытие фестиваля культуры Jewrmala Fest. Первый день фестиваля ознаменовался премьерным показом документального фильма "Юрмала еврейская". Показ прошел в формате "красная дорожка" при полном зале с участием актера Эммануила Виторгана и его жены Ирины, Златы Эльбаум-Хазановой, посла Израиля в Латвии Шарон Раппопорт-Палги, мэра Юрмалы Гатиса Труксниса, известного психолога Михаила Лабковского и многих других.
Галерея: Премьера документального фильма "Юрмала еврейская: Jewrmala"
Идея создания фестиваля, обращающего внимание на проект восстановления исторической синагоги в Майори и открытия общинного и культурного центра, принадлежит рабанит юрмальской синагоги "Бейт Исраэль" Зине Кутновски-Лиак и известному режиссеру и продюсеру многих культурных мероприятий Латвии Екатерине Ланской.
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