Фото ⟩ Виторган, Филиппенко, Галанте и другие на фестивале Jewrmala Fest

Во вторник, 22 августа, в 19:00 летний сезон закроется лекцией художницы, искусствоведа Art Rolana "Гении за чертой оседлости: Сутин, Кикоин, Кремень". В программе: кошерное вино, авторская лекция и презентация, молочный кошерный торт в честь пятилетия Beit Israel Synagogue.

До войны в Юрмале функционировали семь синагог. "Бейт Исраэль" (Beit Israel Synagogue) была открыта в районе Булдури в августе 2018 года бизнесменом, вице-президентом Евроазиатского еврейского конгресса Эммануилом Гриншпуном в память о его отце.

Раввин Юрмалы и Beit Israel Synagogue подчеркивает, что "главные герои фестиваля - люди, которые участвуют в жизни общины: молодое поколение, сениоры, дети, известные личности, гости со всего мира и туристы, приехавшие на курорт".