Литва отказала в убежище белорусской активистке, ее подозревают в связи с разведкой РФ

Активистке Ольге Карач, которая живет в Литве, отказали в политическом убежище в этой стране, потому что Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ)

подозревает главу гражданской инициативы "Наш дом" в сотрудничестве с российской разведкой. Сама Карач называет обвинения "полной ерундой" и "клеветой".

"По данным ДГБ, активистка белорусской оппозиции Карач, проживающая в Литве, сотрудничала с российской разведкой", - сказано в документе, которым располагает BNS.

По данным спецслужб, в 2015-2019 годах Карач ездила в Россию и встречалась с представителями российской разведки, а также поддерживала с ними контакт удаленно.

Спецслужбы подозревают, что Карач передавала им информацию о деятелях белорусской оппозиции, пользовалась их советами и стремилась заручиться поддержкой России в своей политической деятельности.

В ответ на эти обвинения Ольга Карач заявила, что у нее нет связей ни с российской, ни с белорусской разведкой.

"Я ни с кем не сотрудничала и не могла сотрудничать. Я не сотрудничала ни с какими институтами враждебных стран - ни Беларуси, ни России. Я никогда не сотрудничала, я не знаю, кто что говорит, если у них есть другая информация, пусть публикуют", - приводит портал "Зеркало" слова активистки.

Она также добавила, что намерена обратиться в суд.

Ольга Карач - активистка, руководительница центра гражданских инициатив "Наш дом".

В сентябре 2021 года КГБ Беларуси внес Карач в "список террористов", а МВД в мае 2022 года объявило организацию "Наш дом" "экстремистским формированием", сообщает "Зеркало".

О том, что власти Литвы отказали Карач в убежище, стало известно 18 августа. Сама активистка говорила, что литовские власти обосновали это решение тем, что она брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России.