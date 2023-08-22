Трагедия в коллекторе Неглинки: найдены тела пяти диггеров

В рамках расследования, по данным телеграм-канала 112, был задержан и доставлен на допрос предполагаемый организатор экскурсии Никита Дубас.

Как пишет телеграм-канал «Подъем», экскурсию в воскресенье, 20 августа, вел 31-летний Константин Филиппов, который сейчас числится пропавшим без вести.

Телеграм-канал со ссылкой на слова коллеги Никиты Дубаса утверждает, что у пропавшего гида было мало опыта в диггерстве. Никита Дубас, по данным телеграм-канала, в момент, когда произошла трагедия, был в отпуске в Беларуси.

По данным телеграм-канала Baza, на экскурсию по коллектору Неглинки 20 августа были записаны 24 человека, однако информации о том, сколько человек пришло к назначенному времени, нет.

Экскурсия по коллектору во время ливня

Связь с группой пропала после сильного ливня, после чего родственники пропавших обратились в полицию, сообщали телеграм-каналы.

По информации телеграм-канала Baza, на экскурсии присутствовал 47-летний руководитель PR-службы компании «Ланит» Дмитрий Маркушкин со своей 15-летней дочерью. Также с ними был их 18-летний родственник со своей девушкой.

Запись на экскурсию велась на сайте диггеров, отмечает телеграм-канал 112. Экскурсия по коллекторам, судя по информации на сайте диггеров (сейчас эта информация недоступна), стоила 9 тысяч рублей с человека. При этом на сайте говорилось, что во время дождя экскурсия не проводится. Почему это условие было нарушено, неизвестно.

На Москву в воскресенье, 20 августа, обрушился мощный ливень, сопровождавшийся шквалистым ветром, грозой и градом. Меньше чем за час в городе и области выпало 40% месячной нормы осадков.

В столице до вечера понедельника был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Улицы некоторых районов города были затоплены, также вода лилась на некоторых станциях столичной подземки. Ливень с градом повредил крышу одной из крупнейших концертных площадок в столице VK Stadium.

После того, как утром в понедельник в СМИ появилась информация о гибели людей в коллекторе в центре Москвы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры.