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Под Бауской в ДТП погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото
Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В понедельник, 21 августа, в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 19 человек, один человек погиб, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Трагическая авария произошла в Баусском крае около 16 часов. В результате аварии легковая автомашина перевернулась на бок. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли погибшего из автомобиля.

Среди пострадавших четверо велосипедистов, двое пешеходов и двое водителей электросамокатов.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия.

В понедельник составлено 400 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 209 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии заведено пять уголовных процессов.

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