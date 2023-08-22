Под Бауской в ДТП погиб человек

В понедельник, 21 августа, в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 19 человек, один человек погиб, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Трагическая авария произошла в Баусском крае около 16 часов. В результате аварии легковая автомашина перевернулась на бок. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли погибшего из автомобиля.
Среди пострадавших четверо велосипедистов, двое пешеходов и двое водителей электросамокатов.
Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия.
В понедельник составлено 400 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 209 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии заведено пять уголовных процессов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!