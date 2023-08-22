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Полиция Айзпутской волости нашла останки женщины, задержан ее внук

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Автомобиль Госполиции. Иллюстративное фото.
Автомобиль Госполиции. Иллюстративное фото. Фото: Lita Millere/LETA

В ночь с 21 на 22 августа Государственная полиция получила вызов в Айзпутскую волость, где был обнаружен труп женщины. Подозреваемый задержан.

Вызов в Айзпутскую волость поступил в Госполицию 22 августа около 01:40.

Должностные лица Курземского регионального управления Государственной полиции прибыли на место происшествия и немедленно приступили к поискам виновника. К розыскным мероприятиям были привлечены также должностные лица полиции самоуправления Южнокурземской волости.

Должностные лица Государственной полиции задержали потенциального виновника и доставили его в полицейский участок, начав уголовный процесс.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что задержанный - внук женщины - приехал в гости к бабушке и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей телесные повреждения.

Государственная полиция обратится в суд с просьбой применить к задержанному меру пресечения - заключение под стражу.

В соответствии с Уголовным законом такое преступное деяние наказывается пожизненным заключением или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет и пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

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