Полиция Айзпутской волости нашла останки женщины, задержан ее внук

Вызов в Айзпутскую волость поступил в Госполицию 22 августа около 01:40.

Naktī no 21. uz 22.augustu VP saņēma izsaukums uz kādu īpašumu Dienvidkurzemes nov., Aizputes pag., kur konstatēts sievietes līķis. Likumsargi nekavējoties uzsāka vainīgās personas meklēšanas pasākumus un viņu aizturēja. Uzsākts kriminālprocess.

Plašāk:https://t.co/5FkJqQKMRX — Valsts policija (@Valsts_policija) August 22, 2023

Должностные лица Курземского регионального управления Государственной полиции прибыли на место происшествия и немедленно приступили к поискам виновника. К розыскным мероприятиям были привлечены также должностные лица полиции самоуправления Южнокурземской волости.

Должностные лица Государственной полиции задержали потенциального виновника и доставили его в полицейский участок, начав уголовный процесс.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что задержанный - внук женщины - приехал в гости к бабушке и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей телесные повреждения.

Государственная полиция обратится в суд с просьбой применить к задержанному меру пресечения - заключение под стражу.

В соответствии с Уголовным законом такое преступное деяние наказывается пожизненным заключением или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет и пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.