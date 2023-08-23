Экс-танцовщица A-Europa собирается растить ребенка одна

"Когда я узнала, что на пятой неделе беременности, я решила, что буду рожать этого ребенка", - рассказала Сола.

Она не хочет говорить об отце малыша и лишь сообщила, что не живет с этим человеком и не собирается за него замуж. "У меня нестандартная ситуация. Хоть я и одна, но решила родить ребенка. Биологический отец пока не принял этот факт", - призналась Сола.

Она планирует воспитать ребенка в кавказских традициях. "На Кавказе авторитетом является мать, за которой последнее слово в семье, а отец - кормилец и опекун", - объясняет Сола.

Напомним, у Солы есть 15-летняя дочь Мишель, которая родилась в отношениях с лидером A-Europa Артуром Дубоксом.

Дубокс и Авакьян расстались в конце 2010 года - Сола уехала в Лондон, чтобы осуществить свою мечту стать певицей, а Артур один воспитывал их совместного ребенка в Латвии.

Артур и Сола состояли в романтических отношениях 10 лет.

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