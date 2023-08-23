В Рижской думе пятый мэр за пять лет, конфликт внутри коалиции закончился тем, что новым главой столицы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единствно"), а фракция "Прогрессивных" вместе с входящим в нее экс-мэром ушла в оппозицию. О столичной политике говорим в программе "Кто вам платит?" вместе с бывшим градоначальником Мартиньшем Стакисом.
Видео ⟩ Мартиньш Стакис о неустойчивости новой коалиции, как решить проблему дорог и опыте Скандинавии
В эфире прозвучало:
- 00:00 Почему до сих пор не в партии? В студии - Мартиньш Стакис;
- 02:45 Об уходе с поста мэра столицы;
- 10:41 Что происходит со столичными дорогами?
- 17:24 "Прогрессивные" помогают коалиции принять решения;
- 25:40 Видит ли Стакис что-то хорошее в 10 годах мэрства Ушакова?
- 33:55 Рижский общественный транспорт - есть ли пространство для прогресса?
- 39:55 Электросамокаты - можно ли их ограничивать?
- 41:58 Помогает ли государство Риге?
- 51:01 "Пресс-конференция новой коалиции - это один большой театр";
- 54:10 Чего достиг Стакис за три года управления Ригой.
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