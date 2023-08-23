Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум на саммите БРИКС. Никто не знает почему

Несколько часов спустя Си принял участие в ужине с лидерами ЮАР, Бразилии и Индии, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Аналитики отмечают, что, по всей видимости, решение об отмене выступления было принято в последнюю минуту, поскольку в государственных СМИ и в социальных сетях были опубликованы сообщения официального представителя МИД КНР, из которых следует, что Си выступил с речью лично.

В отчете государственного информационного агентства Синьхуа о встрече не упоминалось ни об отсутствии Си, ни о том, что его речь произнес Ван, министр торговли.

Хуа Чуньин, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, через несколько часов после мероприятия сообщила в твиттере, что Си выступил с речью на церемонии закрытия Делового форума БРИКС 2023, и выложила фотографию переполненного зала заседаний.

Речь Си была бы его первым публичным выступлением за рубежом в этом году. До ЮАР китайский лидер провел за границей всего два дня в 2023 году во время визита в Россию.

Куда пропал Си?

Неожиданное отсутствие Си, отмеченное журналистами на мероприятии, вызвало у наблюдателей вопросы.