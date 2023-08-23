За недостаточное знание латышского языка уволены 64 учителя

Как сообщила на пресс-конференции руководитель IKVD Инита Юхневича, в целом недостаточное знание языка было выявлено у 116 учителей. Из них 27 отстранены от работы на три месяца, а 15 находятся на временной нетрудоспособности.

Министр образования и науки Анда Чакша подчеркнула, что местные управления образования вместе с директорами школ должны обеспечить наличие учителей, которые владеют латышским языком не только "на бумаге".

Для проверки уровня владения латышским языком среди учителей школ национальных меньшинств IKVD планирует провести четыре мониторинговых мероприятия. Запланированы также аккредитация, чтобы убедиться в качестве учебного процесса, и оценка работы директоров школ.

Проверки будут проводиться также после получения информации о возможном несоответствии требованиям.

По словам Чакши, хотя есть самоуправления, которые решают вопрос обеспечения учителей при переходе на преподавание только на латышском языке, другие самоуправления, например, Резекне и Даугавпилс, не воспринимают этот вопрос как государственно важный.

Министр подчеркнула, что самоуправления должны осознать ситуацию и воспользоваться мерами поддержки, а не ждать проверки, чтобы затем искать решения. По словам Чакши, переход на обучение только на латышском языке - это еще и вопрос безопасности, поэтому обратного пути нет.

В настоящее время Министерство образования и науки также рассматривает вопрос о языковых требованиях к няням в детских садах. В настоящее время к ним не относятся проверки, поскольку они не участвуют в образовательном процессе.