Наибольшие проблемы с обеспечением образования на латышском языке в Даугавпилсе, Резекне и Риге, заявила в интервью Латвийскому радио министр образования и науки Анда Чакша.
Чакша рассказала, где больше всего проблем с обучением на латышском
Министр пояснила, что даже после смены правительства необходимо будет продолжить начатые реформы, поскольку они направлены на повышение качества образования.
В настоящее время ряд исследований показывает, что результаты в общем образовании существенно ухудшились, поэтому необходимо работать над предотвращением подобной ситуации.
Для повышения качества образования важно работать с муниципалитетами, поскольку не все из них успели вложить достаточно труда для организации школьной сети и решения других вопросов, связанных с качеством образования. Чакша отметила, что органы местного самоуправления несут ответственность за рациональное распределение средств, выделяемых в виде целевых грантов на реализацию образовательных программ.
Принимая во внимание, что с нового учебного года основные образовательные программы общего образования, начиная с 2024 года, будут полностью реализованы только на латышском языке в 1, 4 и 7 классах,
Чакша подчеркнула, что никаких исключений в отношении знания языка не будет и что учителя должны знать язык на соответствующем уровне.
Она призналась, что до сих пор не было достаточной поддержки для преподавателей в изучении языка, но теперь для этого предусмотрены различные инструменты и программы. Тем временем Госслужба качества образования продолжит проводить тесты, проверяя соответствие языковых навыков требованиям.
Чакша подчеркнула, что поправки к закону не являются чем-то новым и о них все знали, однако есть школы, которые более подготовлены к этому, и те, которые менее готовы к изменениям.
По мнению Чакши, самые большие проблемы наблюдаются в Даугавпилсе, Резекне и Риге.
Уже сообщалось, что в октябре прошлого года Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают, что в Латвии также в дошкольном и начальном образовании в течение трех лет будет происходить постепенный переход на обучение только на государственном языке.
Согласно изменениям в законе, с 1 сентября 2023 года основные образовательные программы общего образования будут полностью реализовываться только на латышском языке в 1, 4 и 7 классах, а с 1 сентября 2024 года - во 2, 5 и 8 классах, с 1 сентября 2025 года - в 3, 6 и 9 классах. Также с 1 сентября следующего года дошкольное образование будет осуществляться только на государственном языке.
По мнению Министерства образования и культуры, школы и дошкольные учреждения национальных меньшинств, скорее всего, столкнутся с большими или меньшими трудностями при переходе на обучение только на латышском языке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!