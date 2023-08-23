Чакша рассказала, где больше всего проблем с обучением на латышском

Чакша подчеркнула, что поправки к закону не являются чем-то новым и о них все знали, однако есть школы, которые более подготовлены к этому, и те, которые менее готовы к изменениям.

По мнению Чакши, самые большие проблемы наблюдаются в Даугавпилсе, Резекне и Риге.

Уже сообщалось, что в октябре прошлого года Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают, что в Латвии также в дошкольном и начальном образовании в течение трех лет будет происходить постепенный переход на обучение только на государственном языке.

Согласно изменениям в законе, с 1 сентября 2023 года основные образовательные программы общего образования будут полностью реализовываться только на латышском языке в 1, 4 и 7 классах, а с 1 сентября 2024 года - во 2, 5 и 8 классах, с 1 сентября 2025 года - в 3, 6 и 9 классах. Также с 1 сентября следующего года дошкольное образование будет осуществляться только на государственном языке.

По мнению Министерства образования и культуры, школы и дошкольные учреждения национальных меньшинств, скорее всего, столкнутся с большими или меньшими трудностями при переходе на обучение только на латышском языке.