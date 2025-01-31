Рэпер, бывший участник группы Singapūras Satīns Кристап Струбергс, которого начала разыскивать Госполиция, нашелся, сообщила в Facebook Лайма Козуле, с которой у Струбергса были романтические отношения.
Бывший музыкант группы Singapūras Satīns Кристап Струбергс нашелся
Госполиция ранее в пятницу, 31 января, сообщила, что разыскивает Струбергса: по данным правоохранителей, последний раз его видели в ночь на пяницу, и с тех пор он пропал.
"Кристап нашелся! Кристап в надежных руках. Его передали специалистам, которые о нем позаботятся", - написала Козуле.
Поздно вечером 30 января Струбергс в своих социальных сетях опубликовал своеобразный пост, в котором были фразы "Я потерял себя" и "У меня больше нет сил, когда нет надежды". К посту он добавил песню "Снегом стать".
Где искать помощь, если одолевают мысли о суициде
Если вас тревожат мысли о самоубийстве, важно немедленно обратиться за помощью. В Латвии доступны следующие ресурсы:
Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:
67222922
27722292
116123
Телефон доверия для детей и подростков Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI):
116111
Также доступен чат для общения.
Служба неотложной медицинской помощи:
113
Не оставайтесь один на один со своими мыслями - помощь доступна круглосуточно.
В 2021 году вокруг Струбергса разразился скандал: его жена, мать его двоих сыновей Майрита обвинила музыканта в домашнем насилии. В начале 2022 года в связи с общественным резонансом вокруг его истории Струбергс ушел из группы Singapūras Satins.
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