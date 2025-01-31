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Бывший музыкант группы Singapūras Satīns Кристап Струбергс нашелся

Обновлено 31 января 2025, 14:24
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Кристап Струбергс
Кристап Струбергс Фото: Privātais arhīvs

Рэпер, бывший участник группы Singapūras Satīns Кристап Струбергс, которого начала разыскивать Госполиция, нашелся, сообщила в Facebook Лайма Козуле, с которой у Струбергса были романтические отношения.

Госполиция ранее в пятницу, 31 января, сообщила, что разыскивает Струбергса: по данным правоохранителей, последний раз его видели в ночь на пяницу, и с тех пор он пропал.

"Кристап нашелся! Кристап в надежных руках. Его передали специалистам, которые о нем позаботятся", - написала Козуле.

Поздно вечером 30 января Струбергс в своих социальных сетях опубликовал своеобразный пост, в котором были фразы "Я потерял себя" и "У меня больше нет сил, когда нет надежды". К посту он добавил песню "Снегом стать".

Где искать помощь, если одолевают мысли о суициде

Если вас тревожат мысли о самоубийстве, важно немедленно обратиться за помощью. В Латвии доступны следующие ресурсы:

Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes:

67222922

27722292

116123

Телефон доверия для детей и подростков Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI):

116111

Также доступен чат для общения.

Служба неотложной медицинской помощи:

113

Не оставайтесь один на один со своими мыслями - помощь доступна круглосуточно.

В 2021 году вокруг Струбергса разразился скандал: его жена, мать его двоих сыновей Майрита обвинила музыканта в домашнем насилии. В начале 2022 года в связи с общественным резонансом вокруг его истории Струбергс ушел из группы Singapūras Satins.

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