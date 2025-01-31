Ринкевич настаивает на пересмотре условий инициирования референдумов

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили задачи парламента на первую половину года, а также растущее недоверие общества к государственным структурам.

Ринкевич отметил, что в обществе возникают недоумение и обоснованные вопросы о действиях и эффективности органов государственной власти. Неоднократное отсутствие кворума в Сейме, отказ от проведения ревизии расходов Сейма Госконтролем, непропорционально большая доля удаленной работы в госуправлении, отклоненное Сеймом предложение о введении уголовной ответственности за реализацию запрещенных соглашений в публичных закупках, медленная работа по сокращению бюрократии, затянувшийся процесс выборов кандидата в президенты Банка Латвии - лишь несколько примеров.

Президент говорил с представителями парламентских фракций о необходимости пересмотра условий инициирования референдумов в случаях, которые не затрагивают основы Конституции, и аспектов закрепленной конституционной идентичности.

Ринкевич выслушал председателей парламентских фракций, а 17 февраля планирует повторную встречу с их представителями, на которую приглашены и эксперты по конституционному праву. После этих консультаций президент представит свои законодательные инициативы.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс после встречи отметил, что необходима дискуссия по предложению президента. По его мнению, снижение порога для инициирования референдумов может стать орудием популизма, поэтому необходимо выслушать различные мнения.

Руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис оценил предложение негативно. По его мнению, снижение порога могло бы сыграть на руку популистским силам для политических игр.

При этом СЗК открыт для дискуссий по предложению президента, отметил он.

Как сообщалось, Ринкевич предложит снизить порог для инициирования референдумов. Эту инициативу президент планирует внести на рассмотрение в ближайшие месяцы.

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