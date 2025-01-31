Норвежская полиция по запросу Латвии задержала принадлежащее одному из норвежских предприятий судно с российским экипажем по подозрению в том, что оно причастно к повреждению латвийского подводного кабеля в Балтийском море, сообщили в пятницу, 31 января, власти Норвегии.
Норвегия по запросу Латвии арестовала судно с российским экипажем
Грузовое судно Silver Dania под норвежским флагом направлялось из Санкт-Петербурга в Мурманск, когда вечером в четверг, 30 января, недалеко от Тромсё его остановила норвежская полиция.
"Экипаж судна подозревается в причинении серьезных повреждений оптоволоконному кабелю в Балтийском море между Латвией и Швецией. В настоящее время полиция находится на судне для проведения обыска, допроса и сбора доказательств", - рассказали в полиции.
В заявлении полиции говорится, что все члены экипажа задержанного судна -россияне.
Судно принадлежит норвежской компании Silver Sea, которая заявила, что не причастна к инциденту.
"Мы плыли вдоль Готланда, но не бросали якорь", - сказал в пятницу агентству AFP генеральный директор Silver Sea Турмуд Фосмарк.
Шведские власти ранее в связи с инцидентом арестовали сухогруз Vezhen под мальтийским флагом, принадлежащий болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgares, которая отрицает намеренное повреждение кабеля.
Судно Silver Dania пересекло район, где был поврежден кабель, примерно в то же время, что и Vezhen.
Как сообщалось, подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения в Балтийском море был поврежден 26 января на участке Вентспилс - Готланд в шведских экономических водах, примерно в 130 километрах от побережья Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!