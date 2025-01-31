Норвегия по запросу Латвии арестовала судно с российским экипажем

Грузовое судно Silver Dania под норвежским флагом направлялось из Санкт-Петербурга в Мурманск, когда вечером в четверг, 30 января, недалеко от Тромсё его остановила норвежская полиция.

"Экипаж судна подозревается в причинении серьезных повреждений оптоволоконному кабелю в Балтийском море между Латвией и Швецией. В настоящее время полиция находится на судне для проведения обыска, допроса и сбора доказательств", - рассказали в полиции.

В заявлении полиции говорится, что все члены экипажа задержанного судна -россияне.

Судно принадлежит норвежской компании Silver Sea, которая заявила, что не причастна к инциденту.

"Мы плыли вдоль Готланда, но не бросали якорь", - сказал в пятницу агентству AFP генеральный директор Silver Sea Турмуд Фосмарк.

Шведские власти ранее в связи с инцидентом арестовали сухогруз Vezhen под мальтийским флагом, принадлежащий болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgares, которая отрицает намеренное повреждение кабеля.

Судно Silver Dania пересекло район, где был поврежден кабель, примерно в то же время, что и Vezhen.

Как сообщалось, подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевидения в Балтийском море был поврежден 26 января на участке Вентспилс - Готланд в шведских экономических водах, примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

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