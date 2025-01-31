В НАТО ведутся переговоры о возможном расширении военного присутствия союзников в Арктике. По данным источников в Альянсе, эта инициатива может быть предложена президенту США Дональду Трампу.
В НАТО идут дискуссии о расширении военного присутствия в Арктике
Цель переговоров - снизить напряженность, связанную со статусом Гренландии.
Трамп неоднократно заявлял о желании приобрести остров. В противном случае он угрожал введением высоких таможенных тарифов.
Кроме того, он не исключал аннексии Гренландии и даже применения военной силы для установления контроля над территорией.
По словам Трампа, этот регион необходим США "в интересах международной безопасности".
Источники в Альянсе отмечают, что расширение военного присутствия в Арктике могло бы снять озабоченность США в сфере безопасности.
Одновременно это дало бы возможность Вашингтону участвовать в совместной инициативе, сохранив стабильность в отношениях с союзниками.
В НАТО считают, что обеспокоенность Трампа по поводу Гренландии не лишена оснований, особенно с учетом активности России и Китая в Арктике.
Таяние льдов открывает вокруг острова новые морские пути, а его минеральные ресурсы становятся объектом международного интереса.
Кроме того, Гренландия играет ключевую роль в военном контроле над Арктикой.
США уже имеют там военную базу, задействованную в системах раннего ракетного предупреждения, противоракетной обороны и космического наблюдения. На острове также дислоцированы датские вооруженные силы.
Копенгаген настаивает, что будущее острова должны определять сами гренландцы. В свою очередь, власти Гренландии заявили, что их цель - стать независимым государством, а не частью Дании или США.
По данным источников, инициатива НАТО обсуждается пока неформально. Она может опираться на оборонные планы, утвержденные в 2023 году, которые включают меры по укреплению позиций Альянса на дальнем Севере.
Однако если Трамп рассматривает Гренландию исключительно как источник полезных ископаемых, перспективы инициативы туманны.
Наихудший сценарий - выход США из НАТО.
Дипломаты считают, что успех переговоров зависит от того, готов ли Трамп сделать ставку на безопасность, а не на экономические выгоды.
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