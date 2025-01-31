Цель переговоров - снизить напряженность, связанную со статусом Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял о желании приобрести остров. В противном случае он угрожал введением высоких таможенных тарифов.

Кроме того, он не исключал аннексии Гренландии и даже применения военной силы для установления контроля над территорией.

По словам Трампа, этот регион необходим США "в интересах международной безопасности".

Источники в Альянсе отмечают, что расширение военного присутствия в Арктике могло бы снять озабоченность США в сфере безопасности.

Одновременно это дало бы возможность Вашингтону участвовать в совместной инициативе, сохранив стабильность в отношениях с союзниками.

В НАТО считают, что обеспокоенность Трампа по поводу Гренландии не лишена оснований, особенно с учетом активности России и Китая в Арктике.

Таяние льдов открывает вокруг острова новые морские пути, а его минеральные ресурсы становятся объектом международного интереса.

Кроме того, Гренландия играет ключевую роль в военном контроле над Арктикой.