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В НАТО идут дискуссии о расширении военного присутствия в Арктике

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп Фото: PA/Scanpix

В НАТО ведутся переговоры о возможном расширении военного присутствия союзников в Арктике. По данным источников в Альянсе, эта инициатива может быть предложена президенту США Дональду Трампу.

Цель переговоров - снизить напряженность, связанную со статусом Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял о желании приобрести остров. В противном случае он угрожал введением высоких таможенных тарифов.

Кроме того, он не исключал аннексии Гренландии и даже применения военной силы для установления контроля над территорией.

По словам Трампа, этот регион необходим США "в интересах международной безопасности".

Источники в Альянсе отмечают, что расширение военного присутствия в Арктике могло бы снять озабоченность США в сфере безопасности.

Одновременно это дало бы возможность Вашингтону участвовать в совместной инициативе, сохранив стабильность в отношениях с союзниками.

В НАТО считают, что обеспокоенность Трампа по поводу Гренландии не лишена оснований, особенно с учетом активности России и Китая в Арктике.

Таяние льдов открывает вокруг острова новые морские пути, а его минеральные ресурсы становятся объектом международного интереса.

Кроме того, Гренландия играет ключевую роль в военном контроле над Арктикой.

США уже имеют там военную базу, задействованную в системах раннего ракетного предупреждения, противоракетной обороны и космического наблюдения. На острове также дислоцированы датские вооруженные силы.

Копенгаген настаивает, что будущее острова должны определять сами гренландцы. В свою очередь, власти Гренландии заявили, что их цель - стать независимым государством, а не частью Дании или США.

По данным источников, инициатива НАТО обсуждается пока неформально. Она может опираться на оборонные планы, утвержденные в 2023 году, которые включают меры по укреплению позиций Альянса на дальнем Севере.

Однако если Трамп рассматривает Гренландию исключительно как источник полезных ископаемых, перспективы инициативы туманны.

Наихудший сценарий - выход США из НАТО.

Дипломаты считают, что успех переговоров зависит от того, готов ли Трамп сделать ставку на безопасность, а не на экономические выгоды.

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