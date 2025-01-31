Полиция задержала публициста Лато Лапсу

Отдел общественных связей Государственной полиции, не называя имени задержанного, подтвердил факт ареста. По данным ведомства, в четверг было задержано лицо, подозреваемое в нарушении запрета на воспроизведение и распространение материалов уголовного дела.

Кроме того, лицу вменяются незаконные действия с личными данными, легализация преступно полученных финансовых средств или иного имущества, а также клевета.

Более подробную информацию в интересах расследования полиция не предоставляет.

Ранее сообщалось, что в мае прошлого года Видземский окружной суд признал Лапсу виновным в другом уголовном деле. Тогда его обвинили в преследовании и клевете в отношении адвоката Ромуалда Вонсовича. Суд назначил ему 300 часов общественных работ.

Лапса не признал обвинения, назвав их "глупыми и абсурдными". По его мнению, дело имеет политическую, экономическую или криминальную подоплеку.

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