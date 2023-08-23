СМИ: Украина заманила российский вертолет на базу ВСУ

"Информационные источники [портала] Censor.net в руководстве Вооруженных сил Украины подтвердили распространенную российскими блогерами информацию, что российский боевой вертолет Ми-8 залетел слишком далеко и приземлился на одну из баз ВСУ", - написал в Facebook главный редактор Censor.net Юрий Бутусов.

Вертолет спокойно приземлился в Харьковской области, и теперь украинские военные смогут исследовать его подробнее.

Ранее Бутусов высказал версию, что российские пилоты могли сдаться украинцам в плен, отметив в качестве обоснования, что они не могли ошибиться на 300 километров.

Однако источники издания "Украинская правда" в спецслужбах Украины указали, что Главное разведывательное управление Министерства обороны реализовало операцию длительностью в шесть месяцев с целью заманить на контролируемые Украиной территории пилота вертолета Ми-8.

По данным издания, вертолет должен был совершить рейс между двумя российскими авиабазами и вез детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ, однако приземлился в Харьковской области. На борту, кроме пилота, были еще два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.