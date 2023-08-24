LTV прекращает трансляцию православных богослужений

LTV во время записи православной службы в филиале Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря в Валгунде обнаружил,

что произносится молитва за патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла, поэтому принято решение прекратить трансляцию конкретной службы и новых православных служб.

Главный редактор LTV Сигита Роке отмечает, что молитва за патриарха РПЦ Кирилла, который открыто поддерживает и даже благословляет кровопролитную войну, развязанную Россией в Украине, противоречит не только ценностям и убеждениям LTV, но и позиции редакции.

"Мы категорически осуждаем войну России на Украине, поэтому в настоящее время считаем абсолютно неприемлемым продолжать трансляцию православных богослужений, на которых можно услышать молитвы за патриарха Кирилла", - сказала Роке.

Трансляции религиозных служб осуществляются в соответствии с соглашением между LTV и фондом Ekumēniskais mediju padomes fonds. LTV записывает и транслирует религиозные службы четырех крупнейших христианских конфессий в Латвии - лютеранской, католической, православной и баптистской.

Соглашение предусматривает, что фонд несет ответственность за соответствие содержания транслируемых служб правовым нормам Латвийской Республики, причем во время встречи с фондом после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года LTV получило подтверждение, что в записываемых и транслируемых богослужениях не будет молитв за патриарха Кирилла.

LTV каждое воскресенье транслирует службы крупнейших христианских конфессий Латвии, а также экуменические праздничные службы 4 мая, 11 и 18 ноября, на Пасху и Рождество.