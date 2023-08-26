За занавесом: о чем молчит Кремль, или Особенности национальной пропаганды

На фоне событий, о которых пропагандисты молчат, трагикомически выделился сюжет программы "60 минут" от 18 августа о выступлении американской рок-группы The Killers в Грузии. А именно, в заключение концерта в Батуми группа пригласила присоединиться к ней на сцене российского барабанщика, который перед выступлением высказался о "дружбе Грузии и России" и о том, что "мы все братья и сестры". Грузинская публика отреагировала на эти слова громким топаньем и криками протеста, десятки зрителей даже покинули стадион до окончания концерта.

Для пропагандистов это, конечно, пролилось бальзамом на душу и послужило основанием для рассуждений о дружественном отношении американской рок-группы и русофобских настроениях грузинской публики. Однако и в данной связи прозвучала не вся информация. Автор сюжета и ведущий передачи Евгений Попов не посчитал нужным добавить, что группа после инцидента извинилась перед слушателями. О протестах во время концерта The Killers написала и британская газета The Guardian, опубликовав письмо группы с извинениями.

Фальшивые новости с фронта