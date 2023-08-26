За занавесом: о чем молчит Кремль, или Особенности национальной пропаганды

"Мы - то, о чем мы не говорим" - таким мог бы быть девиз кремлевских пропагандистов на прошлой неделе. На этот раз именно утаивание информации оказалось важнейшим элементом идеологического зомбирования российского общества, а его амплитуда варьировалась от комического до трагического.
В воскресном вечернем выпуске "Вестей" не прозвучало ни слова об аварии на Луне российского космического зонда "Луна-25", запуском которого так гордились россияне всю неделю, выставляя себя космической сверхдержавой. Конечно, пропагандисты не хотят рассказывать о фиаско, над которым потешается весь мир. Это вполне наглядный пример управления информационным пространством в демократических странах и при диктатурах. Немыслимо, чтобы такая новость не появилась в средствах массовой информации в любой демократической стране. В автократии с тотальной цензурой СМИ можно притвориться, что такого события будто и не было.
Не упоминалось в воскресных вечерних новостях и об атаках дронов на Москву, Подмосковье, Курск и Ростовскую область. Как говорится, чтобы зря не пугать честных граждан. Зато в новостях был показан подробный сюжет об убитой год назад пропагандистке Дарье Дугиной с очередной истерикой по поводу "укронацистов" и террористов, закончившийся сетованиями на то, что на Западе это никого не волнует.
Трагедией стало брутальное нападение России на украинский город Чернигов, в очередной раз шокировавшее западное общество. В результате попадания российской ракеты погибли семь человек, в том числе шестилетняя девочка, и были ранены 148 мирных жителей. Российская баллистическая ракета попала в городской театр, в котором проходила выставка дронов. О погибших мирных жителях российская пропаганда умолчала, цинично лишь одним предложением сообщив, что в результате успешной атаки на Чернигов была уничтожена военная техника противника.
На фоне событий, о которых пропагандисты молчат, трагикомически выделился сюжет программы "60 минут" от 18 августа о выступлении американской рок-группы The Killers в Грузии. А именно, в заключение концерта в Батуми группа пригласила присоединиться к ней на сцене российского барабанщика, который перед выступлением высказался о "дружбе Грузии и России" и о том, что "мы все братья и сестры". Грузинская публика отреагировала на эти слова громким топаньем и криками протеста, десятки зрителей даже покинули стадион до окончания концерта.
Для пропагандистов это, конечно, пролилось бальзамом на душу и послужило основанием для рассуждений о дружественном отношении американской рок-группы и русофобских настроениях грузинской публики. Однако и в данной связи прозвучала не вся информация. Автор сюжета и ведущий передачи Евгений Попов не посчитал нужным добавить, что группа после инцидента извинилась перед слушателями. О протестах во время концерта The Killers написала и британская газета The Guardian, опубликовав письмо группы с извинениями.
Фальшивые новости с фронта
Как обычно, всю прошедшую неделю российские "военкоры" вещали о том, как плохо обстоят дела на фронте у украинцев, каковы потери их живой силы и военной техники. При этом о своих потерях россияне не сообщают. От внимания зрителей было сокрыто и то, что украинцы сбивают более 90% дронов Shahed, запускаемых россиянами. Российской общественности также не суждено было узнать о докладе британской военной разведки о ситуации на украинском фронте, из которого следует, что украинское наступление на юге успешно, а российское наступление в Харьковской области - нет. Что касается официального заявления украинской стороны от 16 августа об освобождении села Урожайное в Донецкой области, то российские СМИ подали его как фейк.
Никто из идеологов Кремля будто не замечает месяцами не сбывающиеся прогнозы о том, что украинская армия истощена и вот-вот будет побеждена. При этом, конечно, подчеркивается, что "хозяева" Украины (читай: США) не собираются сдаваться и будут бороться до последнего украинца. Лишь российской аудитории еще можно рассказывать, что украинское контрнаступление провалилось. Вероятно, ни у кого из зрителей, к сожалению, не возникает вопроса, а не провалилась ли "специальная военная операция", которую изначально планировалось осуществить за три дня. Очевидно, успешно забыты и слова русских генералов о том, что Бахмут будет взят к концу февраля.
Видео: Фрагмент эфира телеканала "РТР-Планета"
Между тем, как сообщает американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW), информационное пространство России не ограничивается телевизионными программами, поскольку есть и каналы в "Telegramm", в которых царят совершенно другие настроения. "Украинские удары по глубокому тылу РФ вызывают недовольство в российском информационном пространстве, а также критику в адрес российского военного командования. Некоторые российские блогеры выразили гнев в связи с недавними украинскими ударами по мосту через Керченский пролив и призвали российские силы нанести удары по семьям, домам и другой собственности украинских лиц, принимающих решения, чтобы сдержать дальнейшие украинские удары по глубоким тылам РФ. Блогеры ссылались на предыдущую советскую и российскую ответные стратегии в Ливане и на Северном Кавказе, а один блогер утверждал, что российским чиновникам легко игнорировать необходимость возмездия, потому что украинские удары напрямую не влияют на их средства к существованию", - пишут аналитики ISW.
Российский инсайдерский источник заявил, что российские средства ПВО не были задействованы для защиты от ночного удара по железнодорожной станции Курск 19-20 августа. Кроме того, блогеры раскритиковали Минобороны РФ за то, что оно не предотвратило предполагаемую атаку украинских дронов на авиабазу Сольцы в Новгородской области 19 августа и преуменьшило серьезность повреждений базирующихся там самолетов.
"Украинские удары по российским тылам явно подрывают боевой дух российских войск в Украине, что может угрожать стабильности российской обороны на нескольких критических участках фронта. Российские передовые подразделения, особенно на юге Украины, часто боролись с падением боевого духа после украинских ударов по тылам. Проблемы с моральным духом могут быстро обостриться и распространиться среди российских передовых подразделений, если одно из подразделений под давлением выйдет из строя, что может вызвать панику и значительно снизить боеспособность других российских сил", - прокомментировали аналитики.
От Саркози до Йенсена
"Чем больше они ссорятся, тем лучше для нас", - этот старый тезис российских пропагандистов следовало бы принять во внимание и западным политикам. Но, к сожалению, и в их среде на прошлой неделе нашелся "полезный идиот", точнее, целых два: бывший президент Франции Николя Саркози и глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сделали заявления, которыми тут же воспользовались в своих интересах кремлевские идеологи.
Больше всего им понравилось интервью Саркози "Le Figaro", в котором бывший президент заявил, что Западу следует искать компромисса с Россией, чтобы положить конец войне, и подчеркнул, что Россия - сосед Европы и "мы нужны им, а они нужны нам". Саркози также призвал украинцев "принять" как факт оккупированные Россией территории, в первую очередь Крым. Россияне, конечно, восторжествовали в связи с заявлениями Саркози, одновременно умолчав, что он осудил вторжение России в Украину. Но кого волнуют такие мелочи?
Тем временем "The Guardian" в статье "Опозорившийся Николя Саркози попал под перекрестный огонь за поддержку Путина" процитировал бывшего президента Эстонии Томаса Хендрикса Ильвеса: "После его собственного [Саркози - ред.] "мирного плана" для Грузии 2008 года, который он сам спустя месяц и провалил, чтобы продлить договор о сотрудничестве между ЕС и Россией, он стал самым хитрым президентом в послевоенной внешней политике Франции. Продался России, как черту. Зачем воспринимать этого клоуна всерьез?".
Похожими заявлениями порадовал россиян и представитель НАТО. В частности, Йенсен заявил, что Украина могла бы быть принята в НАТО, если бы отдала России оккупированные территории. Это заявление вызвало огромное возмущение в Украине, и позже Йенсен признал, что его высказывания "были ошибкой". Однако, что называется, "осадок-то остался".
Заявление Йенсена дало основания для рефлексии и главе департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой: в программе "60 минут" она подчеркнула, насколько на самом деле разделен Запад.
Видео: Фрагмент эфира телеканала "РТР-Планета"
Лукашенко и Северная Корея
Пропагандисты во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым намерены снова пригрозить Западу ядерной войной, но на этот раз больше с целью успокоить и подбодрить собственное общество, чтобы показать, что "мы все еще сильны". Россияне активно тиражируют заявление Лаврова журналу "Международная жизнь": "Обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны. Развитие ситуации вокруг Украины подтвердило обоснованность наших озабоченностей в данной сфере. Хочу напомнить, что НАТО - самопровозглашенный ядерный альянс - грубо нарушил принцип безопасности и сконцентрирован на "стратегическом поражении" России. Наши вынужденные ответные действия по защите своего внешнего контура безопасности "коллективный Запад" использовал в качестве предлога для перехода к острой конфронтации, которая включает в себя целый ряд средств гибридной войны".
А президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил странам Балтии и Польше, что готов нанести "ответный удар", если они нападут на Белоруссию. Это, в свою очередь, дало некоторым идеологам повод строить предположения, что США готовят Польше судьбу Украины. А именно, по их мнению, Польша может быть использована в качестве плацдарма для нападения НАТО на Россию. При этом в очередной раз транслировалась ложь о том, что Польша собирается оккупировать территории Западной Украины.
Идеологический хор во главе с солистом Владимиром Соловьевым утверждает, что Запад во главе с США вот-вот начнет Третью мировую войну, потому что их цель - уничтожить Россию. Параллельно политологи разного калибра, ссылаясь на встречу президента США Джо Байдена с лидерами Японии и Южной Кореи, предсказали, что война Запада с Северной Кореей практически неизбежна.
Видео: Фрагмент эфира телеканала "Россия-1"
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