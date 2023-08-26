Неонацистская группа "Русич" объявила о приостановке участия в войне в Украине

"Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?" - говорится в сообщении группы.

В пятницу, 25 августа, стало известно, что один из лидеров российской неонацистской группировки "Русич" Ян Петровский (позывной "Славян") был задержан в Финляндии.

Ян Петровский подозревается в участии в деятельности террористической группы и ее поддержке. Предполагается, что он был вовлечен в террористические преступления, совершенные в ЛНР и ДНР с июня 2014 года по август 2015 года.

В российском посольстве заявили, что "были проинформированы о задержании гражданина России по запросу Киева".

Группировка "Русич", которую украинские власти называют подразделением ЧВК "Вагнер", в соцсетях утверждает, что Петровский был задержан в Финляндии более месяца назад - 20 июля, а теперь его перевели из центра содержания мигрантов в тюрьму.

Telegram-канал Grey Zone, связанный с ЧВК "Вагнер", сообщает, что причиной задержания стало "нарушение иммиграционного законодательства".

После ареста жена Петровского сообщила о случившемся в российское консульство, однако МИД России никак не отреагировал.

Неонацист Петровский жил в Норвегии с 2004 года. Тем не менее в 2014 и 2015 годах он принимал участие в военных операциях России против Украины в Луганской и Донецкой областях.

В 2017 году власти Норвегии аннулировали вид на жительство Петровскому и депортировали его.