В Финляндии задержан российский неонацист, который участвовал в войне в Украине

Ян Петровский подозревается в участии в деятельности террористической группы и ее поддержке. Предполагается, что он был вовлечен в террористические преступления, совершенные в ЛНР и ДНР с июня 2014 года по август 2015 года.

Украина уже обратилась к властям Финляндии с просьбой выдать Петровского. В данный момент полиция требует продления его ареста "в целях содействия экстрадиционному расследованию и выдаче правонарушителя".

Сам Петровский отрицает свою вину в совершенных на территории Украины террористических преступлениях.

Группировка "Русич", которую украинские власти называют подразделением ЧВК "Вагнер", в соцсетях утверждает, что Петровский был задержан в Финляндии более месяца назад - 20 июля, а теперь его перевели из центра содержания мигрантов в тюрьму. Причины поездки своего командира в другую страну в "Русиче" не знают, но предполагают, что он сопровождал супругу.