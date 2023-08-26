Видео ⟩ В США на школьном матче по американскому футболу открыли стрельбу

Момент стрельбы попал на запись видеотрансляции. После начала стрельбы началась паника, люди бросились врассыпную.

По последним данным ранено четыре человека. Среди пострадавших - 15-летняя девочка, которая была ранена в бедро. Еще одитн подросток был госпитализирован на вертолете.

В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.