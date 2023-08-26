Видео ⟩ В США на школьном матче по американскому футболу открыли стрельбу

Стрельба произошла в городе Чокто, штат Оклахома, во время третьей четверти матча, сообщает News9 со ссылкой на полицию.
Момент стрельбы попал на запись видеотрансляции. После начала стрельбы началась паника, люди бросились врассыпную.
По последним данным ранено четыре человека. Среди пострадавших - 15-летняя девочка, которая была ранена в бедро. Еще одитн подросток был госпитализирован на вертолете.
В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.
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