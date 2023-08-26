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Видео ⟩ В Бренгули прошел ежегодный Праздник томатов. Вес победителя составил более 1,5 кг

rus.tvnet.lv
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Фото: Pixabay

В субботу в Бренгули уже седьмой раз подряд прошел ежегодный Праздник томатов, сообщает передача LTV Dienas ziņas.

На празднике был выяснен вес самого тяжелого томата - в этом году победителем стал помидор весом 1,6 килограмма из коллекции Наталии Зелтини.

Всего на выставке можно было увидеть более 200 сортов томатов, а всего в Латвии их более 1000, наиболее излюбленными считаются мучнистые сорта томатов.

Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунземис считает, что томат можно считать национальной латвийской едой.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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