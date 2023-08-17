Фото ⟩ "Слезы эльфа" и другие сорта и травы на "Выставке томатов - 2023"

В Латвийском национальном музее природы с 16 по 20 августа проходит выставка томатов. У каждого посетителя есть уникальная возможность в одном месте разом осмотреть более 300 различных сортов, а также трав.
Галерея: Выставка томатов - 2023
Во время выставки все желающие могут купить рассаду зелени и заказать семена томатов, зарегистрированные в реестре Госслужбы защиты растений. Консультации по выращиванию томатов проводят ведущие латвийские производители.
Время работы выставки:
- Четверг (17.08.) 10:00-19:00;
- Пятница (18.08.) 10:00-17:00;
- Суббота (19.08.) 10:00-17:00;
- Воскресенье (20.08.) 10:00-17:00.
Галерея: Выставка 2022 года
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