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Фото ⟩ "Слезы эльфа" и другие сорта и травы на "Выставке томатов - 2023"

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Фото: Evija Trifanova/LETA

В Латвийском национальном музее природы с 16 по 20 августа проходит выставка томатов. У каждого посетителя есть уникальная возможность в одном месте разом осмотреть более 300 различных сортов, а также трав. 

Галерея: Выставка томатов - 2023

Во время выставки все желающие могут купить рассаду зелени и заказать семена томатов, зарегистрированные в реестре Госслужбы защиты растений. Консультации по выращиванию томатов проводят ведущие латвийские производители.

Время работы выставки: 

  • Четверг (17.08.) 10:00-19:00;
  • Пятница (18.08.) 10:00-17:00;
  • Суббота (19.08.) 10:00-17:00;
  • Воскресенье (20.08.) 10:00-17:00.

Галерея: Выставка 2022 года 

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