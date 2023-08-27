ISW: ВСУ продвинулись на юге и могут атаковать вторую линию укреплений РФ

По заявлениям аналитиков, украинская армия 25 августа уже продвинулись на 1,5 км в районе Новопрокоповки.

А председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что украинские силы в настоящее время атакуют основной комплекс российских оборонительных укреплений.

Кроме того, 26 августа агентство Reuters писало со ссылкой на украинского командира, что, по мнению ВСУ, самая сложная линия российской обороны в этом районе прорвана и теперь военные смогут продвигаться быстрее.

ВСУ продвинулись достаточно далеко, чтобы наносить удары по следующей серии подготовленных российских оборонительных позиций, пишет ISW.

ISW пишет, что ВСУ прошли через российские позиции, которые состояли из минных полей и укреплений.

Вторая линия оборонительных укреплений, перед которыми сейчас стоят украинские войска, вероятно, состоят комплекса противотанковых рвов; "зубов дракона"; и дополнительных минных полей (за которыми находятся российские боевые позиции), что очень похоже на первую российскую линию обороны. Однако ISW предполагает, что эти позиции могут быть защищены слабее, чем предыдущие.

ISW обращает внимание, что "линии" обороны являются условными, потому что подготовленные Россией позиции не полностью укомплектованы и различаются в зависимости от участка фронта.

Например, к югу от зоны нынешнего украинского наступления Россия подготовила ряд дополнительных укреплений, хотя российские войска смогут в полной мере использовать эти позиции только в том случае, если у них не будет нехватки личного состава и техники.